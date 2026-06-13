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ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅಧಿಕಾರ: ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೊಡರು

ಎಂ.ಎಸ್.ಆಶಾದೇವಿ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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Comments
ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಜೆ, ಸಾಹಿತಿ–ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ‘ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ’ ಪಡೆಯುವ ಆದರ್ಶದ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಕನಸಾದರೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?
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