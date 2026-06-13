ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅಧಿಕಾರ: ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೊಡರು

<blockquote>ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಜೆ, ಸಾಹಿತಿ–ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ‘ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ’ ಪಡೆಯುವ ಆದರ್ಶದ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಕನಸಾದರೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?</blockquote>.<p>ನಾಯಕರು, ನಾಯಕತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ, ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಮೂಲಗುಣವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದು, ಇಡಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಘಟಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆ? ಅಥವಾ ಇದೇನಿದ್ದರೂ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ಎನ್ನುವುದೇ ಪರಮಸತ್ಯವೆ? ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ಆಮೆಯ ನಡಿಗೆಯೆ? ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಗಾಳಿ<br>ಗೊಡ್ಡಿದ ಸೊಡರೆ?</p>.<p>ಪ್ರಭುತ್ವದ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅದರ ಅಗತ್ಯ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಬಂಡಾಯ, ನಿರಾಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಎನಿಮಿಯ ನೆಲೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಂತೆ ಇದ್ದೂ, ಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಜಭೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಭೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಭೀತಿಯೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ, ರಾಜಭೀತಿಯೇ ವಾಸಿ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯೋ, ರಾಜಿಯೋ, ಲೋಕಕ್ರಮವೋ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯದ ದಿಕ್ಕೇಡಿತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಲೋಕರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ತಳೆಯುವ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ, ಸಿನಿಕತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೇನು? ಅಧಿಕಾರವೇ ನಿನ್ನಯ ಗುಣ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಎಳೆಯುವ ಉದ್ಗಾರ ಲೋಕ ಸತ್ಯದ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ನಿಜ; ಆದರೆ, ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಭಯಾನಕ. </p>.<p>ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ, ಜನಪರವಾದ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಎಂದು ಆಸೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಮಾನವೀಯವಾದ, ಸಮಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ತತ್ತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಕಂದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಟ ಜನಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ನಾಯಕರ ಕೈಗಳನ್ನೂ ಕಾಣುವ–ಕಾಣದ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುತ್ತವೆ. ಗಾವುದ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವ ನಾಯಕರೂ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವ ಕಟು ವಾಸ್ತವ ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ’ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ‘ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್’ ಎನ್ನುವುದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ತಾನೆ? ಆದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳೂ ಗೇಲಿಗೊಳಗಾಗುವುದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಜನನಾಯಕರು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ‘ಭಾಗ್ಯ’ಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹೀನಾಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುತ್ವವು ಜನಪರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಏಕೆ? ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ/ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ವಿರೋಧಿಸುವ ಅನೈತಿಕತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಶಿಥಿಲತೆಯ ಸೂಚಕ.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಗಳ ವಿವೇಕ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ‘ಪ್ರಭೂ ಪರಾಕು ಪಂಪನೊತ್ತಿಯೊತ್ತಿ/ ನಡುಬಗ್ಗಿಸಿ ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯುವ/ ಹೊಗಳು ಸನ್ನಿಯ ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟ ಖಂಡಿತಾ ನಾನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕವಿತೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಓದಿದವರೊಬ್ಬರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಹತ್ತಿರ, ‘ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ<br>ಯಿಂದ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಪತ್ರ ಹೋಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ ಕವಿತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದಿನ, ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಓದಿದವರೇ ಅಡಿಗರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರೆದರು. ‘ಬರಹಗಾರರು ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೊತ್ತು, ಆ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗರನ್ನಾಗಲೀ, ಇತರ ಲೇಖಕರನ್ನಾಗಲೀ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಏಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು? ನನಗೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ವೇಳೆ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೆ?’</p>.<p>ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ‘ಆನೀ ಬಿಜ್ಜಳಂಗಂಜುವೆನೆ ಅಯ್ಯಾ’ ಎನ್ನುವ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೂ ಅದರ ಹಂಗಿಗೆ ಬೀಳದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಜ್ಜಳ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಅರಿವಿನ ಜೊತೆಗೇ ತಾವು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆವು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಿಕಬೂಲಿಗೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದುರಂತ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು.</p>.<p>‘ನೆನಪಿನ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ’ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಡಿಗರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬರಿಯ ಬೊಗಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ‘ಅರಸು ರಾಕ್ಷಸ ಮಂತ್ರಿ ಮೊರೆವ ಹುಲಿ, ಪರಿವಾರ ಹದ್ದಿನ ನೆರವಿ’ಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾದೀತು?</p>.<p>ನೈಜ ಜನನಾಯಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿ ಯೋಚಿಸ ಬಲ್ಲವರು, ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದ ಹೊಳಹು ಇರಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವವರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಇಂಥ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ. ಪಂಪ ತಾನಿದ್ದ ಆಸ್ಥಾನದ ಅರಸನನ್ನೇ ‘ನಿಜದೊಳೆ ಭೂಪರೆಂಬುವರ್ ಅವಿವೇಕಿಗಳ್’ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ಓಲಗಿಸಿ ಬಾಳ್ವುದೆ ಕಷ್ಟಂ ಇಳಾಧಿನಾಥರಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದ<br>ರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಆ ಅರಸನಿಗೂ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಅರಸರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಷೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲಾಕ್ ಗುರ್ತಿಸುವ ‘ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ’ದ ಪ್ರಬಂಧ ಧ್ವನಿ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ. ಕವಿಗಳೂ ರಾಜರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗ. ‘ಭಾಷಾ–ರಾಜ–ಜನ ತ್ರಯಿ’ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಆದರ್ಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೌದು; ಅದು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೋ, ಕನಸೋ, ಕನವರಿಕೆಯೋ ಆಗಬೇಕು.</p>.<p>ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರ ‘ತಲೆದಂಡ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಯೇ ಆಗಿಬಿಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹೆಂಡತಿ ರಂಭ್ಹಾವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಉತ್ತರ: ‘ಆಗತಿದ್ನಿ, ಆದರ ಆಟು ಸರಳಿಲ್ಲದು. ಕಳಬ್ಯಾಡ, ಕೊಲಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಅಂವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ನಡುಸೂದೈತಿ?’ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಳು ನಾಯಕನದೋ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ<br>ಯದೋ, ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದೋ? ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲರ ‘ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್’ ಕೃತಿ ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>