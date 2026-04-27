ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿ: ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಲೇಖನ
ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 11:04 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 11:04 IST
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಂಸ್ಟೇವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಗೂ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಿ. ಅವರ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 'ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನ ಭಂಗ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ತುರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಲಿ. ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಲಿ' ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.