ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ?

<p>ಋತುಚಕ್ರದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿ ರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಪುರುಷರೇ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವ್ಯಂಗ್ಯದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ತನದ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್’ನ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಐವರು ಯುವ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು’ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ:</p>.<p>ಕೇರಳದ ಪಥನಮ್ತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬರಿ ಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತರ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇಗುಲದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಕೇರಳದ ಐವರು ವಕೀಲೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೂ ಅವರು ಮುಂದಾದರು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ನಿಂತು, ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಆರ್.ಎಫ್. ನಾರಿಮನ್, ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಎ.ಎಂ. ಖನ್ವಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪಂಚ ಸದಸ್ಯಪೀಠವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಐವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಹಿಳೆ ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶದ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ:‘ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ತನ, ಮುಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆಯ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಾದ 14, 15, 19(1), 21, 25, 25(1) ಮತ್ತು 26ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಬರಿ ಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 1965ರ ‘ಕೇರಳ ಹಿಂದೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ’ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದುದು ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯವೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಮುಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆ<br>ಯರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಡಿಮೈಲಿಗೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಾರಳು. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಪೊರೆಯ ಹೊರಟಿರುವ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಎಸಗಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದುದು.’</p>.<p>ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಮಾತ್ರ, ‘ತೀವ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದೆ ದೂರವಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತರು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಹುಮತದ ತೀರ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಶಬರಿ ಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರದೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎದುರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವು ತೋರುತ್ತಿರುವ ದರ್ಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ಕೋರಿ ಪಿಐಎಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ‘ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ವಕೀಲರು, ಅವರು ದೇವಸ್ತಾನದ ಭಕ್ತರಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು, ‘ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು, ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ?’ ಎಂಬ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವ ದಾವೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಊರಿಗೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಶಾಲೆ ಕೊಡಿ, ಶಾಲೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಪಿಐಎಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಾದಕ್ರಮವೇ ಅಸಮಂಜಸ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾದಸರಣಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಗೀಡಾದ ‘ಸೌಜನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ’ದ ಕುರಿತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ದನಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಆಂತರಿಕ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯಂತಹ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ಔಚಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂಬ ತಣ್ಣನೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಸಂವಿಧಾನದ ನೈತಿಕತೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ?’ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಮೆಹ್ತಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ‘ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಜನಸಮೂಹದ ನೈತಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕು ವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?’ ಎಂಬ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವು ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದ ತತ್ತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹುಸಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಡುವ, ಮರೆಮೋಸದ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ತೆರೆಯದೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೆಪ್ಪಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಧೋರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಈ ಧೋರಣೆಯು ಸಂವಿಧಾನಮಾರ್ಗಿಗಳನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೂ, ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಈಡುಮಾಡುವಂತಿದೆ. <strong>ಲೇಖಕ: ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ</strong>