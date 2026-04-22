<blockquote>ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವ ಮಾತುಗಳು ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಈ ಮಾತು ನಿಜ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ‘ಪದಕೋಶ’ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.</blockquote>.<p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಕಾರ ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 23) ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನ’ವಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ತಂದ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಏಕಾಂತದಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಚಿಂತಿಸಲು, ನುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನಾಕ್ರಮ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಓದಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಡಳಿತದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕುರಿತಾದ ತಾತ್ತ್ವಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯೆಂದರೆ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ’ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮಾತು, ನೈತಿಕ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆ ಮೀರಿದ ಅಧಿಕಾರದ ತರ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ‘ಹೊರಗೆ ಮುಗ್ಧವಾದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಣು, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾವಿನಂತಿರು’ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಚನೆಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p>‘ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್’, ‘ಹೆನ್ರಿ 5’ ಮತ್ತು ‘ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್’ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯುದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ಆಹ್ವಾನದ ಕರೆಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ’ ಎನ್ನುವ ಲಿಯರ್ನ ಪ್ರಲಾಪ, ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಯರ್ ಸ್ವತಃ ಅಧಃಪತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಡವ, ಬೆತ್ತಲೆ, ದರಿದ್ರ...’ ಎನ್ನುವುದು, ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜದ ಅಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನೈತಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಸರದ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೂಲಿಯಸ್–ಸೀಸರ್ರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಸಂಚುಕೋರರು ಸಭೆ ಸೇರುವ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ<br>ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮ<br>ವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೃತಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ‘ಒಥೆಲೊ’ದಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿಯಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ‘ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ದಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್<br>ಆಫ್ ವೆನಿಸ್’ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಕಾನೂನು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ‘ಕರುಣೆಯ ಗುಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ದಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್’ನಲ್ಲಿ, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶೈಲಾಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ, ‘ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ನಾವು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ನೀವು ನಮಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಾವು ನಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?’ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು, ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾತಿಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>‘ಒಥೆಲೊ’ದಲ್ಲಿ, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಮೃದುತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಒಥೆಲೊನ ಅರಿವು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ರಚನೆಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಸಮಾನತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂತೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ವೇಷಿತ ಆಯಾಮ, ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಷಾ ರಚನೆ. ಅವನ ನಾಟಕಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗಿನ ವರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಬಹುಧ್ವನಿಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವದ ಪದರಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಳವರ್ಗದ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನ ಕಟು ದರ್ಶನವಿದೆ, ಉಳ್ಳವರ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ನಾಟಕಗಳು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪದರಗಳ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರವು ಆಳವಾದ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಲಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾಲಾತೀತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನ ನಾಟಕಗಳು, ಅಧಿಕಾರದ ನೈತಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುವ ಗೌರವ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳಿಗಿದೆ. ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸರಿಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಧ್ವನಿಯು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಓದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>