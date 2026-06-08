ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಒಳಗಿನ ಬುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾನೆ?

<p>ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬದುಕು, ಆಸೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ ಭ್ರಮೆಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನ ತಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಮಗ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತಂದೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬುದ್ಧನಾದ.</p>.<p>ಇಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಅರಮನೆಯು, ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆ, ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಯುಗವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವ ಯುಗವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಯುಗವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನಿರಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭರವಸೆಯು ಗಮನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದ ಅರಮನೆಯಂತೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಅನ್ಯಾಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದುರಂತವಲ್ಲ; ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುರಂತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆಯೆಂದರೆ, ನಾವದನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದು ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಸಮಾಜವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಮಳೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಣಗಳಿಸುವ ಸರಕಿನಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದೇ ವಾಸಿ. ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ಖರೀದಿಸುವ ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ರಾಜಿಗೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂದು ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ‘ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್’ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶೋಷಣೆಯ ಎದುರು ಸಮಾಜವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಮೌನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಮತದಾರರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು, ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುವಜನರನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವು ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಯುವಜನರ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭ್ರಮೆಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕಾಲದ ಅರಮನೆಯು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗಿನ ವೈಭವದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಅರಮನೆಯು, ಅತಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಉಪಭೋಗದ ಭ್ರಮೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಸ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧನ ಎಚ್ಚರ ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರಲು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಅವನ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಪಯಣವು ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುತ್ತಲಿನ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೋವು ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬದುಕುವ ರೀತಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನವಿಧಾನ ಇದೆಯೇ? ಬಹುಶಃ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಆರಂಭವೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳದೆ ನಾವು ಏಕೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ? ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಟೊಳ್ಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ?ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿರುವಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ? ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೌನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಾಗರಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಡುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಸಮಾಜವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ನಾಗರಿಕರು ಲಂಚ ನೀಡುವಾಗ, ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮತದಾರರು ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು. ನಮಗಿಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾಗುವ ಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜಾಗೃತಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ನೈತಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌನಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಅದು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಅನುಕೂಲದ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಸಾಮಾನ್ಯರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>