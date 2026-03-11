<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆ ಈವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಮೊದಲನೆಯದು, 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದಕ್ಷತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಿಗಣನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಲಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನವು 100 ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದುದು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.</p>.<p>ಸುಧಾರಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕಾ ದಕ್ಷತೆ ಆಧರಿಸಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರತೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂಕಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಶೇ 35. ಈ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 28 ಅಂಕ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಸೇರಿದಾಗ 35 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 20ಕ್ಕೆ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ 25 ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಆಗ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 35ರ ಮಾನದಂಡ ದಾಟಿದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಂತರಿಕ ಅಂಕವಾಗಿ 20ಕ್ಕೆ 20 ಕೊಟ್ಟರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯ ಅಂಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸುಧಾರಣೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸುಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ <br />ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ. ಈ 33ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು 20ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಧಾರಿತವಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 20ಕ್ಕೆ 20 ಅಂಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಗುಟ್ಟು. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಬೇಕಾದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಘೋಷಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 20 ಅಂಕ ಕೊಡಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ, 80ಕ್ಕೆ 80 ತೆಗೆಯಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇರಲಾಗುವುದೆ? ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 20ಕ್ಕೆ 19 ಕೊಟ್ಟು, ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು 32 ಅಂಕಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ಒಂದು ಅಂಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಲಕರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ‘ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹುಡುಗ ಪಾಸಾಗ್ತಿದ್ದನಲ್ವ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ‘ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆ’ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಿದ್ದ ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಶಿಸ್ತಿನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆತನ ಮನವೊಲಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆಪ್ತಸಲಹೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸರವೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೋದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು <br />ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವನು ಕೂಡ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಕರಾಗಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನಾಗಿರುವ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಈಗದು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತುಸು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಂಕವೇ ಕಲಿಕಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದ, ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸದ, ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕವನ್ನೂ ಪಡೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ 20 ಅಂಕವೇ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ, ಸನ್ನಡತೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವವೂ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ, ‘ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಆಂತರಿಕ ಅಂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 20ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕವನ್ನು 60ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 40ಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 33 ಅಂಕ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣನಡತೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 40ಕ್ಕೆ 40 ಕೊಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 38 ಕೊಡಬಹುದು. 7 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ 60 ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ‘ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದದ್ದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>