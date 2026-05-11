ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದ್ವಿಭಾಷಾನೀತಿ.. ದಾರಿ–ಜಾರಿ

<p>ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ವಿಷಯವೂ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯೆಂಬ ನಮೂದು ಇರಬಾರದೆಂದೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ತಂತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಷಿಕರೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಇಂಥವರ ವಾದದ ಸಾರ. ಆದರೆ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳ ಬೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ, 1993ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, 1994ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆದೇಶ ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ತಂತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ 29(1), 30(1) ಮತ್ತು 350ಎ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 29(1) ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ಲಿಪಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 30(1)ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕು. 350ಎ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಎರಡನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಂತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗು<br>ತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿಯನುಸಾರ ಕನ್ನಡವೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ 20.7.1982ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಮಾಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದ 14, 29(1) ಮತ್ತು 30(1) ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ<br>ದಿಂದ 19.6.1989ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆ<br>ಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮಭಾಷಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಹೀಗಿರುವಾಗ,ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಹೇಗೆ<br>ಜಾರಿಯಾಯಿತು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿ ಪರವಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 8.1.1968ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 1968ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. 1953 ಮತ್ತು 1963ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಭಾಷಾನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ರೂಪ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ. ಹಿಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ? ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಗುಜರಾತಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯೇ ‘ಐಚ್ಛಿಕ’ವೆಂದು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಿಕೆಯೇ ಐಚ್ಛಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4,000 ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು 2,400 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಗುರುತರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಾಗದಿದ್ದರೂ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. 1994ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮಿಳು ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 2006ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ‘ಕಡ್ಡಾಯ ತಮಿಳು ಕಲಿಕಾ ಅಧಿನಿಯಮ’ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ‘ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ’ ತಮಿಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ, 1968ರ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ‘ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆ’ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದರು. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಲಿಕೆಯ ಆಶಯವು ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಷೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಲಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂಕ ನಮೂದು ಅಗತ್ಯವೆಂದೂ ಈ ತೀರ್ಪು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 2024–25ರ ವಾರ್ಷಿಕದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಮಿಳು, ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ‘ಐಚ್ಛಿಕ’. ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಸೇರಿ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣನೀತಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮಣಿ ಎನ್ನುವವರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ 2025ರ ಮೇ 9ರಂದು ‘ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗದು’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ವಿಭಾಷೆಗೆ ಬದಲು ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರದ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು, ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ‘ಇತಿಹಾಸ’ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ: ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ಸರಿದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>