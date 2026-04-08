ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹರಾನ್ ಯುದ್ಧ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿರಾಮ ತಂದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್!

<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 'ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರ್ಮುಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!</p><p>ಹೌದು, ಸ್ವತಃ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿರುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೇಜಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಂದಿದೆ.</p>.ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ ಭರಿಸಬೇಕು: ಅಮೆರಿಕ ಎದುರು ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ 10 ಷರತ್ತುಗಳಿವು.Explainer: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ?. <p><strong>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಯಾವುದೇ ದೇಶವಾದರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೇ. ಬಹುತೇಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇರಾನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇರಾನ್ಗೆ ತಾನು ನಂಬಬಹುದಾದ, ಓರ್ವ ನೆರೆಹೊರೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಸ್ವತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ಼್ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ನೈಜ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಗೊಂಡ ರಾತ್ರಿ, ಮುನೀರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಅವರೊಡನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅಮೆರಿಕದ 15 ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇರಾನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಕಸ್ಮಿಕವೇನಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿತವಾದ ಕದನ ವಿರಾಮ.</p><p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಂತಿ ಏಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು?</strong></p><p>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಶುದ್ಧ ಕರುಣೆ, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತೋ, ಆಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದರೊಡನೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೂ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತಲೆದೋರಿ, ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ತನಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ</strong></p><p>ಹಾಗೆಂದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ಇರುಸುಮುರಿಸಿನ ಘಟನೆ ಎಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 'ಡ್ರಾಫ್ಟ್ - ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಂದೇಶ' ಎಂದಿದ್ದುದನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ಼್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 10, 2026ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ 'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಟಾಕ್ಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.</p><p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಿಲ್ಲ - ಏಕೆ?</strong></p><p>ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಸತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದುರ್ಬಲ ಯುದ್ಧ ನಿಲುಗಡೆಯಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡರೆ, ಅಥವಾ ಕದನ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ. ಅದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಅಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದತ್ತ ವಾಲಿದರೆ, ದೇಶದೊಳಗಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಇರಾನಿನತ್ತ ವಾಲಿದರೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ 'ಕ್ಯಾಚ್ - '22' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಪಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವವನ್ನಂತೂ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಈಗ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!</p>