ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಆಳುವವರಿಂದಲೇ ‘ಪೌರ’ರ ಆಯ್ಕೆ

<p>ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದ ಎಡಿಎಂ ಜಬಲ್ಪುರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಸಮಾನ ವಾದುದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಪೌರರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ವಂತಹ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ: ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. </p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ‘ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಹೊರ ಹಾಕಿದವರನ್ನು ಎದುರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ’ ಎಂಬುದೇ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪ’ ಎಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಲಾಕ್ರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ‘ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ’ವಾದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಚ್ಚಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಡಿಆರ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು ‘ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ತರಾತುರಿ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಾದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹು ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಪಾತಾಳ ತಲಪಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿತು. </p>.<p>ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳೂ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಬಿಡಿ. </p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವುದಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ; ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ, ಇದು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತದಾರರು ಎಂದು 27 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಕಾಯಲಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿಹಾಕುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಲೋಪಗಳಿವೆ– ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಗೂಢವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ–ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ವಾದವೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು; ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗೊತ್ತಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ತನಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವ ತರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸಲು<br>ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತು; ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಂತಹ ವಾಡಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿ ಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ತೂರಿಸುವಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು ಬಂತು. </p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈಗ ಇರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅನುಪಾತದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕವೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳು, ಅರ್ಥಹೀನ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನನುಕೂಲಕರ ವಾಸ್ತವದ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೂ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾವ<br>ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಕೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹು ದಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇವು ಇವೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತು. ಎರಡು ಆದೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳ ತಂದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು– ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ– ಇವು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕುಸಿತ.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಈ ಆದೇಶವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಿತು. ಈಗ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಂಗಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು, ಅವರದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ– ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>