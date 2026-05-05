ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ದೀದಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿರಬಹುದು.</p><p>ದೇಶದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಾಗ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಇನ್ನಾದರೂ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು .</p><p>ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ನಾಯಕರು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಅನಿವಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.</p>.ಮಮತಾ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ.ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದರು: ಮಮತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ\n\n. <p>ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯಾಸಕ್ತರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರು ಸೋತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ. ಬೂದಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ, ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೈತ್ಯ ಬಹುಮತವಿದ್ದರೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಯಮಾನ ಅವರದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಹಾಗಿದೆ. ಜಗಳಗಂಟಿತನ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಅವರದು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅವರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರನ್ನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಬಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.</p><p>ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ದೇಶದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಜಾಣತನ ತೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. </p><p>ಇತ್ತ ಕೇರಳಂನ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿತು. ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಜನವಿರೋಧಿ’ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮತದಾರರು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮತದಾರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗದು . ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೂ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p><p>ಬಿಜೆಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು , ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಜತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತು ಗಳನ್ನು ಮತದಾರರು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಮೋದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.</p><p>ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಐದೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಮಾಡಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು . ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.West Bengal: ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ 20 ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ.West Bengal: ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾಗೆ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಸೋಲು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>