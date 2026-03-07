ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ರಾಜಿ ಸಾಕು, ಮಾತನಾಡಬೇಕು!

ಜ್ಯೋತಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:14 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:14 IST
ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಿ, ಅವಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದು; ಅವಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ‘ರಾಜಿ’ಯ ಗಂಡುಹುನ್ನಾರ ಇರಬಹುದು. ‘ರಾಜಿ’ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಲಿಂಗಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
womengendergender discriminationDiscrimination

