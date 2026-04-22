ಮಹಿಳೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ: ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲೇಖನ

<p>''ಆತ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಬಾರಿಸಿದಷ್ಟೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಡೆಯ ಹೊರಟವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತೆ" ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದೊಂದು ದಿನ ಇಂಥ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಸಂತವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಅಮಾಯಕ ಪತ್ನಿ.</p><p>ಅವರ ಜೀವನಕಥನದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ, ಓದಿದವರ ಕರುಳು ಕಲಕಿ ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಪೂರವೇ ಇದೆ.</p><p>ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯೊಲೆನ್ಸ್, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ, ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯದಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ನುಲಿತದ ಭಾಗವಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ದಾರಿಗಾಗಿ ಹವಣಿಸುತ್ತ, ಅದು ದೊರಕದೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯೆಯನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ 'ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ದಾರಿಗಳು, ಒಂದೋ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ,ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೀತೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸುವುದು, ಎರಡನೆಯದು ಇದ್ದಬದ್ದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈಜು ಬಿಳುವುದು ಮತ್ತು ಈಸಿ ಜೈಸುವುದು.</p><p>"ನಾನು ಎರಡನೆಯ ದಾರಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಮಹಿಳಾಪರ ನಿಲುವಿನ ವಕೀಲೆ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಆಗ್ನೆಸ್.</p>.ಈಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಪುರುಷರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೇ?.<p>ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲೆ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ್ತಿ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಹಿಂಸೆ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಈ ಕಥನವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದಾರುಣ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತಿದೆ. </p><p>ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹಿಂಸೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನತೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಂದಿರುವುದು. ಇದು ಅನೇಕಾನೇಕ ಆಯಾಮಗಳ ಗೂಡು. </p><p>ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.</p><p> ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಮುನ್ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ದುಡಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪುರುಷ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮರ್ಜಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೈಂಗಿಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಿರುಕುಳಗಳು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>2023ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಂಬ ಮಸೂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಗಳಿವೆ.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆವ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೆಂದೇನಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದ ವರ್ತುಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹೋರಾಟ ಅದು.</p><p>ಅದು ದೊರೆಯುವ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರವೂ ಆದರೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೂ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ, ಅವರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವರು, ಅನ್ಯಾಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ಬುತ್ತಿಯಾಗಬಾರದು.</p><p>ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯದಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಜಾರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದರೆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಲದೆ ಬಂದಿರುವುದೂ ನಿಜ.</p><p>ಆದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶಾಲ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾಣೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಸೂದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಡೀಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಅರ್ಥಾತ್ 'ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ' ಸೂತ್ರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಈಗಿರುವ 543 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 850 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಡೀಲಿಮಿಟೇಶನ್ (ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ) ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಹಠ ವೈಮನಸ್ಯ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಹಠದ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಸುತ್ತಿರುವ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. </p><p>"ಕೋಣನೆರಡುಂ ಹೋರೆ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಮಿತ್ತು" ಎಂಬಂತೆ ರಾಜಕೀಯವು ಮಹಿಳೆಯರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶಯ.