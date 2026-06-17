ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed articles

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ

ಸಿ.ಜಿ.ಮಂಜುಳಾ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ನಡೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
womenElection Commisision

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