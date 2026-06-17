<blockquote><strong>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</strong></blockquote>.<p>ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಂತರ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕುಸಿತವನ್ನು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ 1,000 ಪುರುಷರಿಗೆ 907 ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 892ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಳ್ಳುವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 11 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತಹವರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರು ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಪುರಾವೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ‘ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ’ಯನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ನಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ರದ್ದಾದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶೇ 61.8ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು<br>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರರ ಸೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಾಜದ ರೀತಿನೀತಿಗಳು ಆಕೆಯ ಗುರುತನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ನೆಪವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉಪನಾಮ (ಸರ್ನೇಮ್) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ‘ವೈಫ್ ಆಫ್...’ (ಇಂತಹವರ ಪತ್ನಿ) ಎಂದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅವರ ಅರಿವಿಗೇ ಬಾರದೆಯೇ ಅನೇಕ ಸಲ ಬದಲಾಗಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ‘ಸನ್ ಆಫ್’ (ಇಂತಹವರ ಮಗ) ಎಂಬಂಥ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಬೇರುಗಳಿಲ್ಲದ, ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ಅಸಹನೀಯ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹೆಸರಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪುರಾವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು; ಅಂತರ್ಜಾತಿ, ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ‘ಆಧಾರ್’, ಈಗ ಬರೀ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು, ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗದು.</p>.<p>ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತಳ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕು ವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದುದು ಇದೆ. ‘ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್’ ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನನು ಕೂಲಕರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಳಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆ ಯರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅಥವಾ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ದಾಖಲೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿಕ್ಯು ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂತಹ ವಂಶದ ಸಂಪರ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಂಡನೆ ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಂತಹ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇದೇ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ‘ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಪೆನ್ಸಿ’ (ತಾರ್ಕಿಕ ಭಿನ್ನತೆ) ಎಂಬಂಥ ಹೊಸ ತೊಂದು ಮಾನದಂಡವಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿರು ವುದು, ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೆ ಆರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ತಾರ್ಕಿಕ ಭಿನ್ನತೆ’ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆ: ಅಮೃತ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ಹಾಗೂ ಮೊಹುವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದಿರುವುದು. 26 ವರ್ಷದ ಜೀವಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಅಮೃತ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಹಿಂದೂ ಹೆಸರಿರುವ ಮಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಸರ್ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಕೆಯನ್ನು ‘ಶಂಕಾಸ್ಪದ’ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರಕರಣವೀಗ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಅಸಂಖ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದು ಎಂಬುದೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ‘ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಗತಿ’ ಎಂದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯನ್ನು ‘ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ’ ಮತ್ತು ‘ವೋಟ್ ಚೋರಿ’ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ನಾಗರಿಕರಿಗೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>1951–52ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ‘ಯಾರದೋ ಅಮ್ಮ, ಯಾರದೋ ಪತ್ನಿ’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದುದು ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ‘ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗದು’ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವು ದಲ್ಲದೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆ ಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ‘ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 1957ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ 92,141,597 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನದು. ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>