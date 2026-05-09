ಚುರುಮುರಿ: ಗಮ್‌ ಗಮ್‌ ಗೋವಿಂದಂ!

<p>‘ವೂ ಕಣ್ಲಾ! ಸೋತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಹುಡುಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ! ಕಳ್ಕಂಡ ಛಾನ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ರೇ ಓಗಲ್ಲ ನೋಡು’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ವೂ! ಗೇಮ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ ದೀದಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ... ಸೋಲಿಸಿದರೇನು ಸುವೇಂದು, ನಾನು ಹಾಕ್ಕಂಡು ಕೂತ್ಕತೀನಿ ಗೋಂದು ಅಂತಾವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಎಣ್ ಮಕ್ಳು ಮನೇಲೇ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬುಡು ಅಂದ್ರೆ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸೀಟಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಯ್ತದೇನ್ಲಾ? ಇಂದ್ರಮ್ಮನ್ ತರ ದೀದಿನೂ ನಿಜವಾದ ಓರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕಣ್ಲಾ!’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಊ ಕಣ್ಲಾ! ಬೇರೆ ದೇಶ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರೂ ಕುರ್ಚಿಗೇ ಅಂಟ್ಕಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೊಗಾಬೆ ತರ. ನಮ್ ಎಣ್ ಮಕ್ಳೂ ನಾವು ಗೂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಮೊಗಾಬೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಒಟ್ನಾಗೆ ದೀದಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ ಆಗವ್ರೆ! ನನ್ ಎಂಡ್ರು ‘ದೀದಿ ಗಮ್ ಕಂಪನಿ’ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾವ್ಳೆ’.</p>.<p>‘ಲೇಯ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಅಪ್ಪೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲೋ! ದೀದಿನೇ ಮಾದರಿ ಆಗಿ ಸೋತೋರೇ ಸೀಟು ಬುಡಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾವ್ರೆ, ಇನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇರೋರು ಎಂಗ್ ಬುಟ್ಟಾರು ಅಂತ ಟಗರು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ ಅನ್ಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಅಂಗಾದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಪಬಂಪಬಂ ದೀದಿ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಗಮ್ ಗೋವಿಂದಂ. ಬಂ ಬಂ ಶಂಖನಾದಂ!’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ‘ಸಕತ್ ಕಣ್ಲಾ’ ಎಂದು ಪರ್ಮೇಶಿಯ ಬೆನ್ನು ಗುದ್ದಿದರು.</p>