ಚುರುಮುರಿ: ಟಿಕೆಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್..!

'ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಐಪಿಎಲ್ 'ಟಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್' ಗೆದ್ದರೇನ್ರೀ?' ಸುಮಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>'ಗೆದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರಂತೆ' ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>'ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಗೆ ಕೆಡಹುವುದು ಹೇಗೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ವೈಡ್–ನೋ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಟದ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು'.</p>.<p>'ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಕಣ್ರೀ'.</p>.<p>'ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ<br>ವನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ, ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸಾಕು!'</p>.<p>'ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ!'</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಾಠಕ್ಕುಂಟು ಅಂಕಕ್ಕಿಲ್ಲ'.</p>.<p>'ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಅಂಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ<br>ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಡಿ–ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ?'</p>.<p>'ಹಾಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಿ.ಟಿ. ಟೀಚರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಪಿ.ಟಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಪಿ.ಟಿ. ಟೀಚರ್ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಗಳೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು...' ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.