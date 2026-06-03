ಚುರುಮುರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್

<p>ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಾರಥಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು.</p>.<p>‘ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರೂ ಪ್ರಯಾಣಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಸೀಟು ಉಳಿದರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ’ ಎಂದು ಡ್ರೈವರ್ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ–ಹಂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲುಗಾಡ<br />ದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ’ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನವಿ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದವರು ಇಳಿದುಹೋಗ್ರೀ...’ ಚಾಲಕ ಸಿಟ್ಟಾದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್, ನಮಗೂ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಗೋಗರೆದರು.</p>.<p>‘ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೇರೀ, ಸೀಟು ಇಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಸೀಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸೀಟು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಕೂರುತ್ತೇವೆ’.</p>.<p>‘ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಹೋಗ್ರಿ...’ ರೇಗಿದರು.</p>.<p>‘ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟರೆ ಯಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್?’</p>.<p>‘ರಿಪೇರಿನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಂಚರ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿಗೆ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುಖಮೂತಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಟಿಂಚರ್ರೂ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜೂ ಕಟ್ತೀನಿ, ನಟ್ಟುಬೋಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ...’</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖುಷಿಯಾದರು.</p>.<p>‘ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗಿರಬೇಕು. ತಂಟೆತಕರಾರು ಮಾಡಕೂಡದು. ಆ ರೂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈ ರೂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಕೂಡದು. ನಾನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ರೂಟೇ ಬೇರೆ...’ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಕಿಟಕಿ ಸೀಟು ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಬೇಡ...’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಶ್! ಸೈಲೆನ್ಸ್... ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಇಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹುಷಾರ್!’ ಚಾಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಪ್ಚುಪ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>