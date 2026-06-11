ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed churumuri

ಚುರುಮುರಿ: ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿದ ಆ್ಯಪಲ್ಲು!

ಗುರು ಪಿ.ಎಸ್‌
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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SiddaramaiahDK ShivakumarChurumuripolitical satire
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