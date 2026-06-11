ಚುರುಮುರಿ: ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿದ ಆ್ಯಪಲ್ಲು!

<p>‘ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ... ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಸೇಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಜನರತ್ತ ಎಸೆದರಂತೆ’ ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಸೆದಿರಬಹುದು ಬಿಡು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಆ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬು ಸಿಕ್ಕವರು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ರೀ ನಂಗೆ’.</p>.<p>‘ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯೂರ್ಯಾಸಿಟಿ ನಿಂದು, ನೀ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗು, ನನ್ನ<br />ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ...’</p>.<p>‘ಮೊದಲಿಗೆ, ಕನಕಪುರದ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು?’</p>.<p>‘ಇದು ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಸೇಬಲ್ಲ, ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೊ! ಮುಂದೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಯುನಿಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಸೂಚನೆ ಇದು ಅನ್ನಬಹುದು!’</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯ ಈಗಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಸೇಬು ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು?’</p>.<p>‘ಇದೇನಿದು, ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಇಲ್ಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊಣಗಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಬಹುದು?’</p>.<p>‘ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಅವತಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎನ್ನಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು?’</p>.<p>‘ಮೇಲಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸೇಬು, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೇರಿದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಬರೀತಿದ್ರು’ ಎಂದು ನಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ನೀವೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳೋ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಣೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು.</p>.<p>‘ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿನಗೇನೂ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ವ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರತ್ತ ಬಿಸ್ಕತ್ ಎಸೆದವರ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನಸ್ಕೊಂಡೆ’ ಎಂದಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ.</p>