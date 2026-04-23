ಚುರುಮುರಿ: ಹಿಂದಿ‌ ಮೀಸಲಾತಿ!

'ಏನ್ ಮೇಡಂನೋರು, ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. 

'ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ಏನು, ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಅಂದ್ಕೊಳಿ' ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. 

'ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ' ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.

'ಅಯ್ಯಯ್ಯ... ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಓದಲ್ವೇನ್ರೀ ನೀವು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಈಗನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದೀನಿ'. 

'ಹೇಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಮಾಡು ನೋಡೋಣ'. 

'ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡಿ'. 

'ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು'. 

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಡ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ'.

'ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ?' 

'ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ ಕಲಿತಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿಯೂ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತೀನಿ'. 

'ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ?' 

'ಆಗ, ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ನ ದಬ್ಬಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ' ಎಂದು ನಕ್ಕಳು. 

'ಹಾಗೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ದಬ್ಬಾಕಿಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತು ತಾನೆ?' 

'ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನ್ರೀ... ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದು?' 

'ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದಷ್ಟೇ' ನಗುತ್ತಾ ಹೊರಗಡಿಯಿಟ್ಟೆ.