ಚುರುಮುರಿ: ಕಂಡೀಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ!

'ರೀ... ಎಲ್ಲ ಕಡಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಯಜಮಾನಿಕಿ ಬದಲಾಗ್ತ ದಾವು, ನೀವ್ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ಮನಿ ಯಜಮಾನಿಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು?' ಹೆಂಡತಿಯ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ತೆಪರೇಸಿ, 'ಅಲ್ಲೇ ನೀನೇ ಮನಿ ಯಜಮಾನಿ, ನಿನಗೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದೈತಿ?' ಎಂದ.</p>.<p>'ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಾಕು, ಮದುವ್ಯಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಾತು, ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿದೀರಿ, ಈಗಾದ್ರು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ...'</p>.<p>'ಅಲ್ಲ, ಅದೂ...'</p>.<p>'ಅಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂದಮ್ಯಾಲ ಅರ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ನಂಗೂ ಐತಿ. ನಾನೂ ನಿಮ್ ಸಮಕ್ಕೆ ದುಡುದು ಈ ಮನಿ ನಡೆಸೀನಿ, ಹೌದಿಲ್ಲೋ?'</p>.<p>ಇದೊಳ್ಳೆ ಪೀಕಲಾಟಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲಪ ಅಂದುಕೊಂಡ ತೆಪರೇಸಿ, 'ಆತು, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ...' ಎಂದ.</p>.<p>'ಕಂಡೀಶನ್ಸಾ? ಏನವು?'</p>.<p>'ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನನ್ ಪರ್ಮಿಶನ್ ತಗಾಬೇಕು. ನನ್ ಕೇಳದೆ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೇಳಬಾರದು...'</p>.<p>'ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನೇನರೆ ಐತಾ?'</p>.<p>'ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾವು ಅಂತ ಗುಡಿ–ಗುಂಡಾರ ಸುತ್ತೋದು, ನೀರು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು... ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಾದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು...'</p>.<p>'ಸರಿ, ಮತ್ತ?'</p>.<p>'ಪದೇಪದೇ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದು, ನಟ್ಟು–ಬೋಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರದು. ಆವಾಗಾವಾಗ ನನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತಿರಬೇಕು...'</p>.<p>'ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ನಂಗೆ ಯಜಮಾನಿಕಿ ಕೊಡ್ತಿದೀರೋ ಅಥ್ವ ಜವಾನಿಕಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೀರೋ? ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನೀವೇ ಇಟ್ಕಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಮಟ ನೀವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದಕೆ ಅವೇ ಕಂಡೀಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವು... ಬರ್ರೀ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ, ನಾನೂ ನೋಡ್ತೀನಿ...'</p>.<p>ಹೆಂಡತಿ ಕಟ್ಟಾ ರೋಪಿಗೆ ತೆಪರೇಸಿ ಒಳಗೇ ಬೆವೆತ.</p>