ಚುರುಮುರಿ: ಕದನ ವಿರಾಮ

<p>‘ನೋಡ್ರೀ… ನಾನು ಯಾರ್ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ನಾನು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು’ ಅಮೆರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. </p>.<p>‘ಅದ್ಯಾಕೆ, ನನಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಾನೂ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಆದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ’. </p>.<p>‘ನೀವೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ವ, ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವ...’</p>.<p>‘ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ’ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಹೌದಾ, ಅದು ಹೇಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ’ ಎಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟಳು. </p>.<p>‘ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಯಾಕೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ’ ಎಂದೆ ಮೆತ್ತಗೆ. </p>.<p>‘ನೀವೇನ್ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ರೀತಿ ಆಡ್ತೀರಿ, ಇರಾನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮರುದಿನವೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಿದು’ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. </p>.<p>‘ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ...’ </p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ನೀವು?’ </p>.<p>‘ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೂ ಅದಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ...’ </p>.<p>‘ಓಹೋಹೋ, ಜಗಳ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ... ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಂತಾಯ್ತು ಈಗ?’ </p>.<p>‘ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಓಡಾಡು’ ಎಂದು ಹೊರಗಡಿಯಿಟ್ಟೆ. </p>