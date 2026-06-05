ಚುರುಮುರಿ: ನಿಂತ್ರೆ ಪೂರ್ವ, ಕುಂತ್ರೆ ಉತ್ತರ!

<p>ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗಾಯಿತು. ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಫೋನೆತ್ತಿ ‘ಹಲೋ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗುರೂಜಿ ನಾನು...’</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ವೆ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ ಗುರೂಜಿ, ಏನೋ ಒಂಥರ...’</p>.<p>‘ಅದು ಹಾಗೇ... ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ ತರಾನೇ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಹೌದಾ ಗುರೂಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ?’</p>.<p>‘ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂರೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡ, ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರ, ಕೈಗೆ ದಾರ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ, ಗ್ರಹಗಳು ಆಗಾಗ ಮನೆ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ... ನಿಂತ್ರೆ ಪೂರ್ವ, ಕೂತ್ರೆ ಉತ್ತರ... ದಿಕ್ಕು ಮರೀಬೇಡ. ಬಂಡೆ ಹಗುರಾಗಲಿ, ಮಾತು ತೂಕವಾಗಲಿ...’</p>.<p>‘ಆಯ್ತು ಗುರೂಜಿ, ಏನೇ ಆದ್ರು ನೀವಿದೀರಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರೋಕಾಗುತ್ತೇನಯ್ಯ?’</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ’ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಅಂಥದೂ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಾ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಈಗ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ... ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೋರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನಿಸಲಿ ಗುರೂಜಿ?’</p>.<p>‘ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಬಿಡು, ಕೊನೇತನಕ ತುಂಬಬೇಡ, ಅವನ್ನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸು...’</p>.<p>‘ಆಯ್ತು ಗುರೂಜಿ, ಈಗ ಮಲಗಲಾ?’</p>.<p>‘ಬೇಡ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗು...’</p>.<p>‘ಯಾಕೆ?’</p>.<p>‘ಈಗ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ!’ ಗುರೂಜಿ ಫೋನಿಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>