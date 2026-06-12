ಚುರುಮುರಿ: ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!

<p>‘ಏನೋ ಗುಡ್ಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಸುದ್ದೀನಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಶುರುವಾತು, ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೆಹರೂ ಅವರ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ್ರು. ಟಿಎಂಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲೀನ ಆದ್ರೂ ಆಗಬೋದು... ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದಿಕ್ಕೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಮೋದಿ ನೆಹರೂನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಅರಸುನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅಂಥ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣುನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು ಹಿಂಗೇ...’ ತೆಪರೇಸಿ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಇದೊಂಥರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ನ ಗೋಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ತರ...’</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಗೋಲು ಹೊಡೆಸ್ಕಂಡೋರ ಮುಖ ನೋಡಾಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ... ಈಗ ದೀದಿ ಪಕ್ಷದ ಕತಿ ನೋಡು...’ ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ಬೇಸರ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಟಿಎಂಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲೀನ ಆದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾಗಬೋದು?’</p>.<p>‘ಎರಡು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಸ್ತ ಅಂತೆ... ಟೀವಿಯೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು...’</p>.<p>‘ನಿನ್ತೆಲಿ, ಈ ಟೀವಿಯೋರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ‘ಚಾರಾಣೆ ಮುರ್ಗಿಗೆ ಬಾರಾಣೆ ಮಸಾಲ’ ಇದ್ದಂಗೆ... ಅದಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಕೊಟ್ರ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ?’ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು ಕಣಲೆ’ ಎಂದ ಕೊಟ್ರ.</p>.<p>‘ಬೇಜಾರಾ? ಅದು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು, ಸಿಎಂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು... ಸದ್ಯ ಖುಷೀಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ... ಮೊನ್ನೆ ಸೇಬು ಕಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ಯಾ?’</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಸೇಬಿನ ಹಾರದ ಸೇಬು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾರನೂ ಇತ್ತು, ಅದನ್ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ?’</p>.<p>‘ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೋರಿಗೆ’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>