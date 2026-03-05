ಚುರುಮುರಿ: ಫೋನ್‌ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಪವರ್!

<p>‘ಏನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ... ಗೋವಾ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ. ಆದರೆ ನನ್ ಹತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ’ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಥರ ಕೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ನನ್ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಹೇಗೆ?’ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಕದ್ದು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅವರವರ ಮುಖಭಾವ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ’.</p>.<p>‘ಓಹ್, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆದವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು?’ </p>.<p>‘ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆದವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಬಹುದು’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಅದ್ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿರಬಹುದು?’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ ರೂಲ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಳು ನಗುತ್ತಾ. </p>.<p>‘ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಡ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರಂಪ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿರಬಹುದು?’ </p>.<p>‘ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಕು ಸುಮ್ನಿರಯ್ಯ, ಜಗದ ಶಾಂತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಚಡಪಡಿಸ್ತಿರಬಹುದು’.</p>.<p>‘ವಾವ್, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ... ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿರೋ ದನ್ನ ಹಂಗಂಗೇ ಹೇಳ್ತೀಯ’ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಗೋವಾ ಬದಲು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರಲು ಹೊರಟು ನಿಂತೆ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>