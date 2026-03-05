ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed churumuri

ಚುರುಮುರಿ: ಫೋನ್‌ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಪವರ್!

ಗುರು ಪಿ.ಎಸ್‌
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:07 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChurumuriSatire

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT