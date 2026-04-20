ಚುರುಮುರಿ | ಆಳುವವರು–ಅಳುವವರು

'ಅಬ್ಬಬ್ಬ... ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಪ್ರಾಣಿ! ಕಾಡೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ<br />ಅಂತ ಬಿರುದಾವಳಿ ಕೊಡತೀರಲ್ಲ... ಈಗ ನೀವು ಮಾಡದೇನು?' ಎನ್ನುತ್ತ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೂತಿ ಮುರಿಯಿತು.</p>.<p>'ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕಲೇ? ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀ ಹೇಳದೇನು?' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಈ ಟ್ರಂಪಣ್ಣ–ನೆತನ್ಯಾಹು ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಮುಗಿಯಂಗೇ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಾಗೆ ಇರಾನೂ ತಲೆಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಆಡತೈತಿ! ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿ, ನಮ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಸ್ಯಾರೆ...' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>'ನೋಡಲೇ... ಈ ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ವಿನಾಶದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಾರೂ ಗಂಡಸರು... ಹಿಂಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡುಪ್ರಾಣಿಯೇ ಕ್ರೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೋ' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಅದೂ ಖರೇ. ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷಪುಂಗವರಿಗೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವೇ ಎದುರಾಬದುರಾ ನಿಂತು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನಬಕು.'</p>.<p>'ಅದಕ್ಕೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಕು' ಎಂದೆ. </p>.<p>'ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮರು ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಳತೀರಿ? ಅಡುಗೆ ಮನ್ಯಾಗೆ ಅಳತೀರಿ ಅಷ್ಟೆ!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಕ್ಕಿತು. </p>.<p>'ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಎಂಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ, ಅದ್ರಾಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರಲ್ಲ... ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಸಾದು ಬ್ಯಾಡ. ಈಗಿರೋ 543ರಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಂದ್ರು ವಿಪಕ್ಷಗಳು. ತಪ್ಪೇನು?' ನಾನು ವಾದಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ನನ್ನ ನಾರೀಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲಿಸ್ಯಾರಂತ ಮೋದಿಮಾಮಾ ನಿನ್ನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಕುಟ್ಟಿದಾರೆ. ನಾರೀಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆ ಬಿದ್ದೋದರೆ ಏನಾತು... ನಾರೀಮತಗಳು ಮೋದಿ ಮಾಮಾನ ಬುಟ್ಟಿಗೇ ಬೀಳತಾವು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕಣಿ ಹೇಳಿತು.