ಚುರುಮುರಿ: ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

<p>‘ಸಿಎಂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಕೂದು, ನಿಂಬೇಹಣ್ಣು ಮಡಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ. ಆಗದೋರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಸಿರಬೇಕು’ ಅಂತಂದೆ.</p>.<p>‘ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ನೋಡಿಕ್ಯತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಟಿಕೋಳಿ ತಕ್ಕೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಕ್ಯಂದು ನಿಂಬೇರಸ ಹಿಂಡಿ ಅಡವಾಗಿ ತಿನ್ನದು ಬುಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬುಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಾ ಅಂತ ಯಥೆ’ ಅಂತಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಡಿಕೆಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯೋಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹರಸಿಕ್ಯಂದು ಕೋಳಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತರೆ ಕನಾ’ ತುರೇಮಣೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡವಾಗಿ ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಥರ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದದಂತೆ’ ಯಂಟಪ್ಪಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ್ಯತ್ತು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಸನ್ ಉಮೇದುವಾರರ ಆದಾಯ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಸದೇಲಿ 79ರಿಂದ 95 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗ್ಯದಂತೆ. ಆರು ವರ್ಸಕ್ಕೆ ನೂರೈವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಂಗಾತು ಅಂತ ತಿಳಿದೋರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ?’ ಅಂತಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡಾಗಿರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ನನಗಾರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಕುಣ್ಕಂದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ’ ಯಂಟಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಣಕಂದು ಎದ್ದಿತು.</p>.<p>‘ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೀಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕ. ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಕಂದು ಸರ್ಕಾರಕೇನಾಗಬಕು. ಕಾಂತರಾಜಣ್ಣನ ವರದೀಲಿ 1,300 ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರೇಳವ್ರೆ. ಜಾತಿಗೊಬ್ಬನಂಗೆ 1,300 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತರೆ’ ಅಂತಂದೆ. </p>.<p>‘ಮೂವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಪೋರ್ಟ್ಪೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಬ್ಬನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಡಿ ‘ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮಂತ್ರಿ’ ಅಂತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸುರು ಮಾಡಬೈದು’ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ. </p>.<p>‘ಹೂಕಲಾ. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆ ತಿಂಗಳ ಬಾಬತ್ತು ಬರೂದೇನದೆ ಅದುನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗೋರಿಕ್ಯಂದರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೇಲಿ ಏಟು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೈದು’ ಅಂತು ತುರೇಮಣೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>