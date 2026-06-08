ಚುರುಮುರಿ: ಜಿರಲೆಗಳು ಬೇಕಿವೆ!

<p>‘ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯದಾಗೆ ಪೂರಾ ಆಡಳಿತ ಕಮಲಕ್ಕಂದು, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಜೊತಿಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆಸೂದೂ ಸೇರಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಾಗೆ ಕಮಲಕ್ಕನ ಮನಿಯವರ ಆಡಳಿತ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬೆರಳು ಮಡಚಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಅದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗೆದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಾಕೆ ಹತ್ತೀ’ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಕಮಲಕ್ಕನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇರೂ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಆ ಖಾತೆಯೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಾರೇನು? ಮೋದಿ ಮಾಮಾ, ಶಾ ಅಂಕಲ್ಲು ಕಾಲುಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾದ ಕೂಡಲೇ ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆ ಶುರು... ನನಗರೆ ನೋಡಿ ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದೈತಿ’ ಎಂದಿತು.</p>.<p>‘ನಾವು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಸಮ, ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂದುಕೋತೀವಿ... ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಜೆರ್ಸಿ ಹಸು ಇದ್ದಂಗ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಖಾತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಮತ್ತ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!’</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ದರು... ಇನ್ನಾ ಅದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಶಾಸಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲೇನು?’ ಎಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೂ ಜಿರಲೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಕು!’</p>.<p>‘ಹೌದು ನೋಡು... ನಿಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾ ಎಂಥ ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಜಿರಲೆಗಳು ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ಕಮಲಕ್ಕನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಡ... ಬ್ಯಾರೆ ಕಡಿಗಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಕು!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>