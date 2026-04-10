ಚುರುಮುರಿ: ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಹಾವು!

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಡಿಗ ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಜನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. 'ಅರೆ, ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ದುಕೆ ಪಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾವು, ನಾಗರಾವು, ಮಾತಾಡೋ ಇಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಐತೆ... ಎಲ್ಲನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ... ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ...'</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತೆಪರೇಸಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇವನತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಹಾವೈತಾ? ಅದೆಂಥದಪ, ನೋಡೇಬಿಡಾಣ ಅಂತ ನಿಂತುಕೊಂಡ. ಜನರೂ ಸೇರಿದರು.</p>.<p>'ಅರೇ ಸುನೋ, ನಮ್ದುಕೆ ಪಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಡಿದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಐತೆ, ಸುಂಗೇರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಐತೆ, ಬಾಳ ರೋಷ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ನ ಮುಂಗುಸಿ ಜತೆ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸರೀರಿ' ಎಂದ ಹಾವಾಡಿಗ.</p>.<p>'ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದ್ಲು ಮಾತಾಡೋ ಹಾವು ತೋರ್ಸಿ...' ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>'ಸ್ಸಾಮಿ ಅದು ಕೊಳಕಮಂಡಲ, ಈಗ್ಲೇ ತೋರ್ಸಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಡ್ ನೋಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೀಬೇಕು. ಅದು ಬಾಳ ಇಚಿತ್ರ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬುಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೆಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ...'</p>.<p>'ಹೌದಾ? ಅದು ನಮ್ ತರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ?'</p>.<p>'ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಸಾಮಿ, ಅದ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲಿಗೆ, ಆರು ಹಲ್ಲು... ಎತ್ತೆತ್ಲಾಗೋ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ, ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ... ಸದ್ಯ 14 ದಿನ ಕಾವಿಗೆ ಕೂತ್ಕಂಡೇತೆ. ಅದರ ಮೂಡ್ ನೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ' ಎಂದ ಹಾವಾಡಿಗ.</p>.<p>'ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾ?' ತೆಪರೇಸಿ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ಅರೆ ಹೌದು ಸ್ಸಾಮಿ, ಆಪ್ಕೋ ಕೈಸೆ ಮಾಲುಮ್ ಹುವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು?' ಹಾವಾಡಿಗನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ!</p>.<p>ತೆಪರೇಸಿ ಒಳಗೇ ನಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ.