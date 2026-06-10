ಚುರುಮುರಿ: ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಹೀರೊ

<p>ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಂಕ್ರಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು.</p>.<p>‘ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ಡಿಎಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಇದೇ ಸಾರ್...’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಇದ್ರೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಅಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ರು.</p>.<p>‘ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪಾಸಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಕೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾರ್?’ ಸುಮಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ! ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪಾಸಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಸಾಗಿ’.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ‘ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಾ ಸಾರ್’.</p>.<p>‘ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರದು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರುಗಳೂ ನಿಂತು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು’.</p>.<p>‘ರೀ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬದಲು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ’ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರ್?’</p>.<p>‘ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಡಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಅವರ ಈಟಿಂಗ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾರ್’.</p>.<p>‘ಬಿಡೊಲ್ಲಾರೀ...’</p>.<p>‘ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೀರೊ ಕ್ರೇಜ್ ಇರಬಾರದು...’ ಶಂಕ್ರಿ ಗೊಣಗಿಕೊಂಡ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಬದಲು ಒಂದೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೆಟ್ರೊ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಸುಖದ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು’ ಎಂದುಕೊಂಡ ಶಂಕ್ರಿ, ‘ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾ ದಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ’ ಅಂದ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ವಿಷಲ್ ಊದಿದರು.</p>