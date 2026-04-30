ಚುರುಮುರಿ: ಹಸ್ತ ಭವಿಷ್ಯ!

'ಲೇ ತೆಪರ, ಏನಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗು? ಏನೈತಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ?' ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಸುದ್ದೀನಾ? ದೀದಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿ, ಸಿಎಂ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸಿಎಂ, ಗುಡ್ಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಜಮ್ಮ...' ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>'ಗುಡ್ಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಜಮ್ಮನಾ? ಯಾಕೆ?'</p>.<p>'ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾಕಿ ಗುಡ್ಡ ಆಗೇತಲ್ಲ, ಅದ್ಕೆ...' ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ಕೋಪ.</p>.<p>'ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಇರು ಮಂಜಮ್ಮ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಹಾರ–ತುರಾಯಿ, ಪಟಾಕಿ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ ಬಾಕಿ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ' ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>'ನಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತೀಯ?'</p>.<p>'ಯಾರು ಗೆದ್ರೂ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾನೇ... ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಾವುಟ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೈ ಅಂತೀನಿ...' ಗುಡ್ಡೆ ನಕ್ಕ.</p>.<p>'ಥು ನಿನ್ ಮಕ್ಕೆ' ಎಂದ ಮಂಜಮ್ಮ, 'ಎಜ್ಜಿಟ್ ಪೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರೋ? ದೀದಿ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮೋದಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು' ಎಂದಳು.</p>.<p>'ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೋಲು ಬಯಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಂಜಮ್ಮ, ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ?' ಗುಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ.</p>.<p>'ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ...'</p>.<p>'ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ, ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟು, ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೊಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ?'</p>.<p>'ಥೋ, ಇವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ತಡಿಯೋ... ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇಳು' ಎಂದ ದುಬ್ಬೀರ.</p>.<p>'ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಗಿಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಾ?' ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>'ಆತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಗಿಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ಯಾಡ, 'ಹಸ್ತ' ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳು. ಹಸ್ತದಾಗಿನ ಗೆರೆಗಳು ಡಿಕೆಶಿ ಕಡಿಗೆ ವಾಲ್ತದಾವ, ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದಾವ, ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೀಬೋದಾ... ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳು...' ಎಂದ ಕೊಟ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.