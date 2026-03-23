ಚುರುಮುರಿ: ಸಂತೋಷದ ಮಾನದಂಡ

'ನೋಡಿಲ್ಲಿ... ನಮ್ ಸಂತೋಷದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಯಿಂದ ವದರಿತು.</p>.<p>'ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್?' ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ 147 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 116ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗೆ ಅದೀವಿ. ಹೋದ್ವರ್ಸ 118ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗೆ ಇದ್ದಿವಿ' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬೀಗಿತು.</p>.<p>'ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳೇ ವಾಸಿ! ನೇಪಾಳ 99ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 104ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗೆ ಅದಾವು' ಎಂದೆ ವರದಿ ಓದುತ್ತ.</p>.<p>'ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾನೆ ಇನ್ನಾ ಹತ್ ವರ್ಸ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಾಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಮ್ ಸಂತೋಷದ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚತೈತಿ!' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು.</p>.<p>'ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಜನರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲೇ. ಜಿಡಿಪಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕು, ನಿರ್ಧಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅಳತೆಗೋಲು ಬ್ಯಾರೆ ಇರತಾವು' ಎಂದೆ.</p>.<p>'ಕೈಪಕ್ಷದೋರು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಗಿ ಅತೃಪ್ತಿ, ಜಗಳ, ದೊಂಬಿ ಇರತಿದ್ದವು. ಆವಾಗ ಸಂತೋಷದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ.' ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ವಾದಿಸಿತು.</p>.<p>'2012ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ 155 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 111ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. 2013ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಶುರುವಾತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ 153 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 144ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಿವಿ.' ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸಂತೋಷದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಬಕು. ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿರಬಕು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ತರ್ಕ ಮಂಡಿಸಿತು.</p>.<p>'ಹೌದಾ... ಏನವು?'</p>.<p>'ನಿರ್ಧಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಇಂಥವನ್ನ ಕೈಬಿಡಬಕು. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭವ್ಯ ನವಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ದನಿಯೆತ್ತಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೌನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ, ಇವನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಬಕು' ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.