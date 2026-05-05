<p>‘ಜೆನ್ಝೀ ಯುವ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಂತೆ’ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೂ ಕನೇಳೋ, ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿರತದೋ ನೋಡಿ ಸಿಲಬಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾತದೆ’ ಯಂಟಪ್ಪಣ್ಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿತು.</p>.<p>‘ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬಿದರೆ ಪಾಯ್ದೆ ಯಾರಿಗೇಳು? ಹಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕಲ್ಲವಾ?’ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚುಚ್ಚಿದ.</p>.<p>‘ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಳದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬದುಕಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಕಯಾ. ಡ್ರಾಮಾಚಾರ, ಬೂತುಚೇಷ್ಟೆ, ಮತಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಲೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ಬೇಕೇಬೇಕು’ ತುರೇಮಣೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಪಟನಾಟಕ ಕಲಿಸೋ ಇಂತೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೇ ವಿಜಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರುಗಳಾಗಿ ಕರೆಸಬೇಕೇನೋ?’ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಮೂವತ್ತೊರ್ಸದ ಹಿಂದೆ ‘ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನು, ಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓದಾದ್ರೂ ಬದೀಕ್ಕಳ್ಳಿ, ಬೋದಾದ್ರೂ ಬದೀಕ್ಕಳ್ಳಿ’ ಅಂತಿದ್ರು. ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ಯದೆ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ಬಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಟುಗಳೇ ತುಂಬಿರಬಕು’ ತುರೇಮಣೆ ವಡಪು ಹಾಕಿದರು. ‘ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥಾದ್ದು ಏನಿದ್ದಾತು?’ ಅಂದೋ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ.</p>.<p>‘ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ, ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಓಟರ್ ಐಡಿ ಕಿತ್ತು ಇಟ್ಕಳೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ನಾಲಗೆ, ಒಳರಾಜಕೀಯ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋ ಜೇಬುಗಣಿತ, ಲಂಚತಂತ್ರ, ದಗಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸದಂಗೆ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟು ಇಕ್ಕ್ಯಂದಿರಬೇಕು’ ಅಂತಂದ್ರು ತುರೇಮಣೆ.</p>.<p>‘ಅಣೈ ಒಂದು ಮಾತೇಳ್ತಿನಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಸದು ಬುಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಕಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಳುಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು’ ಎಲ್ಲಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ದಿಟ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಗಪ್ಪಾಗೋದ್ರು.</p>