ಚುರುಮುರಿ: ಒಡವೆ ವೈರಾಗ್ಯ

'ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಗಾರವನ್ನೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕೂರೀ!' ಎಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>'ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶಕ್ತರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ' ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>'ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಒಡವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸೋತು, ನೋವು, ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿ ನನಗೆ ಒಡವೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿದೆ...' ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಿ ಕಳವಳಗೊಂಡ. ಹೆಂಡತಿಯ ಒಡವೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ! ಉಳ್ಳವರು ಒಡವೆ ಕೊಳ್ಳುವರು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಶಕ್ತಿಹೀನರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಹಜ' ಎಂದರು ವೈದ್ಯರು.</p>.<p>'ವೈರಾಗ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ?'</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಒಡವೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಶಂಕ್ರಿ, ಆಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ.</p>.<p>'ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಡವೆ ತೋರಿಸಲು ಬಂದ ಇವತ್ತಿನ ಹದಿನಾರನೇ ಕೇಸು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಯಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಗಡಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನಿನ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಿ ಮನಸೋತಳು. ಕೇಳಿದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಷೋಕೇಸ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಳು. ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, 'ರೀ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ?' ಎಂದಳು.</p>.<p>'ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಶಂಕ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ.</p>.<p>ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಮಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಳು, ಸುಧಾರಿಸಿದಳು.