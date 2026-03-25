ಚುರುಮುರಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಪಥ್ಯ

ಟಿ.ವಿಯ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರೂಜಿಯು ಸುಮಿಯ ಪಾಲಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು! ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಇವತ್ತೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಿ, 'ಗುರೂಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ...' ಎಂದು ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಳು.</p>.<p>'ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಡ ತಾಯಿ!' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಲೆ ಹಚ್ಚದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗುರೂಜಿ, ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ?'</p>.<p>'ಹಸು–ಎಮ್ಮೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತವಾ? ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಿಲ್ವಾ?'</p>.<p>'ಹಸು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಇನ್ನೇನೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎಂದು ನಾವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಗುರೂಜಿ?!'</p>.<p>'ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬದುಕು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆಯೆ?' ಗುರೂಜಿ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>'ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು?'</p>.<p>'ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಗೆಡ್ಡೆ–ಗೆಣಸು ತಿನ್ನಿ...'</p>.<p>'ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಗುರೂಜಿ!'</p>.<p>'ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಸೆದೆ ತಿನ್ನಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಯ್ತು.</p>.<p>'ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಯಿದ್ದಾರೆ...' ಎಂದ ನಿರೂಪಕಿ, 'ಗುರೂಜಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ' ಎಂದಳು.</p>.<p>'ಹೇಳಿ ತಾಯಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?' ಗುರೂಜಿ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಾರೀ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದೆಒಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಟಿ.ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಹೊರೆ ಸೌದೆ ತನ್ನಿ...' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುರೂಜಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು.