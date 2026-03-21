ಚುರುಮುರಿ: ಸಾರಿಸೇ... ಗುಡ್ಸೇ...

'ಏನ್ರಪ್ಪಾ, ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಜನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ' ಎಂದು ಸಿಬಿರೆಬ್ಬಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>'ಉಗೀದೇ ಇನ್ನೇನ್ಲಾ ಮಾಡಾರು? ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗೇ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ರು... ಈಗ ತ್ರಿಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪದ ಬುಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಾ?' ಎಂದು ಕೊಂಚ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>'ತ್ರಿಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆರಿಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಟ್ರಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್' ತಿದ್ದಿದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>'ಸಿನಿಮಾನ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕೆ 'ಸಿನಿ–ವ್ಯಾ!' ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಕಣ್ರಲಾ! ಐಟಂ ಸಾಂಗು ಗುಜರಿ ಐಟಂ ಆಯ್ತಾ ಅವೆ'.</p>.<p>'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣ್ಲಾ'.</p>.<p>'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಮಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ! ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತ ತುತ್ತೂರಿ ಒಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು ಈ ತರ ಭುಜ ಜಾರಿ ಓಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ವಾದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿವ್ನಿ! ಇದ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ಬೂಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ?'</p>.<p>'ಇದು ಬೂಸಾ ಅಲ್ಲ, ಮೂಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ! ಇಂತದ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಗೂಸಾ ಬೀಳೋ ಮ–ಕೇಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ತದೆ'.</p>.<p>'ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ?'</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಯೋಳವ್ನೆ... ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋರು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆ ಕಣ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದೋರ್ದು'.</p>.<p>'ಇದ್ಕೆಲ್ಲಾ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ?'</p>.<p>'ಐತೆ, ಸರಿಸೇ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಸೈರಿಸೇ ಇಂಗಾಗಿರೋದು... ಇಂತ ಸಾಹಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ ಸಾರಿಸೇ, ಗುಡ್ಸೇ ಅಂತ ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಳ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಸೇ (ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ) ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಸೇ (ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿ) ಅಂತ ಹಟಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಜೋಮ್ ಹಿಡ್ದಿರೋ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಹೌದೌದು ಅಂತ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು.</p>