ಚುರುಮುರಿ: ಸಾಲದ ಸಿಎಂ!

ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.