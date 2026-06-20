ಒದ್ದಾಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!

<p>‘ನಂಗೊಂದು ಜಿಗ್ನಾಸೆ ಆಗ್ಬುಟ್ಟದೆ’ ತಲೆ ಕೆರ್ಕಂಡ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಓ, ಮಾಮೂಲಿ ಸಂಸಯ ಪಿಶಾಚಿ ಅನ್ನು... ಅದೇನು ಒದರು’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ!</p>.<p>‘ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಒದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಪ್ಪಾ?’</p>.<p>‘ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ! ನಮ್ ಶಂಕರ್ನಾಗು ಮೂಗನ ಸೇಡು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಝಾಡಿಸಿ ಒದಿ ಅಂತ ಪದ ಬುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ?’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಬೇರೆಯವರ ತವ ಇರದನ್ನ ಎಂಗಾದ್ರೂ ಪಲ್ಟಿ ಒಡೆದು ಕಿತ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೊ ಚಾಳಿ ಯಾರ್ದು? ಅಂಗೇ ಯಾರಾರಾ ಮುಂದ್ ಓಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡ್ರುಗಾಲು ಕೊಡೋರು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ಯಾಮರ್ಸೋದು, ತೊಡ್ರಕಾಲ್ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು’.</p>.<p>‘ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪು, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಳ್ಳಾಟ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ ಮಾಡಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ಅದೂ ಒಂದು ರೀತೀಲಿ ನಾವೇ ಬುಡಪ್ಪ’.</p>.<p>‘ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ (ಪುಕ್ಕಟೆ) ಪಾಸ್ ಕೊಡೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಮಾರೋ ಗೋಲಿ ಅನ್ನೋರು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋರನ್ನ ಎತ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ ಓಡೋರು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ನಾವೇ ಕಣ್ಲಾ, ಏನೀಗ? ಈ ಬೇತಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಸುದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಒಡೆದಾಕ್ತೀನಿ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ಸುಮ್ಕೆ ಕ್ಯೋಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ರ ಯೋಳು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ ಮಾಡೋರು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರು, ಸಿನಿಮಾದೋರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನೋರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಅದ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗಂಡವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಯವಸ್ಥೇಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಭಾರೀ ಒದ್ದಾಟ ಅಂತ ವಯ್ಕಳಾದು ಯಾರು?’</p>.<p>‘ನಾವೇ ನಾವೇ ನಾವೇ...’</p>.<p>‘ಅಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಟೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮೋರು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಾಕಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಐನಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಗುದ್ಲಿಂಗನ ಕಡೆ ಗುರುಗುಟ್ಟಿ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>