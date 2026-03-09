ಚುರುಮುರಿ: ಸಾಲದ ಹೊರೆ

<p>‘ಏಳು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿ’ ಎಂದು ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಕೋರಿತು.</p><p>ಇವತ್ತಾದರೂ ‘ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ’ಯ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯಿತಲ್ಲ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ‘ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಕೊಡು’ ಎಂದೆ.</p><p>‘ದಿನಾ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಕುಡೀರಿ... ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಇವತ್ತು!’ ಎಂದಿತು.</p><p>‘ಹೋಗಲೇ... ನಾವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗೇ ಮನುಷ್ಯರು, ಸಮಾನವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮದ್ಲು ತಿಳಕೋರಿ’ ಎಂದು ಬೈದು, ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ.</p><p>‘ಸಿದ್ದು ಅಂಕಲ್ಲು 11ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಲ್ಲ... ಅದ್ರಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಅಂತ ಐತೇನು?’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕೇಳಿತು.</p><p>‘ಮೊದಲನೇ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ... ಗ್ಯಾರಂಟಿವಳಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಯಾರೆ ಅಷ್ಟೆ’ ಎಂದೆ.</p><p>‘ಈ ಬಜೆಟ್ ಕರ್ಣಕಠೋರ ಅಂತ್ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾರೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇದು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಅಂದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ನಿರಾಸೆಯಾಗೈತಿ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಲೊಚಗುಟ್ಟಿತು.</p><p>‘ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಡಿಕೆ’.</p><p>‘ಸಿದ್ದು ಅಂಕಲ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರೈತಿ’. </p><p>‘ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಲ ಕಡಿಮಿ ಏನಿಲ್ಲ! ನಿರ್ಮಲಕ್ಕನ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ₹215 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತೋರಿಸ್ಯಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಶೇ 25ರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಶೇ 55ರಷ್ಟು ಅಂತೆ’ ಎಂದೆ.</p><p>‘ಅಂದ್ರ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಐತಿ?’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>