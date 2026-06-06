ಚುರುಮುರಿ: ಕೇಶಿರಾಜರ ಒಡ್ಡೋಲಗ!

<p>ಕೇಶೀರಾಜರು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡೋಲಗ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಅಣ್ಣ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದೀರ?’ ಸಿಬಿರೆಬ್ಬಿತು ಸೀಗಡಿ ಬಾಲಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಅಳಿದುಳಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚೋದೇ ಶಾನೆ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗದೆ’.</p>.<p>‘ಗುಮ್ಮೋ ಟಗರನ್ನ ಎದುರಾಕ್ಕಂಡು ನೀವೇ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಬದ್ದ ಚಾನಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯೋಳಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸೂ ಕೊಟ್ಟು ತೆಪ್ಪಗೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕಂಡಿರಿ ಅಂತ ಯೋಳಿದ್ಯಲ್ಲಣ್ಣ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಣ್ಣ’ ಕೇಳಿತು ರಾಮನಗರ ಫೈರ್ಬಾಲು!</p>.<p>‘ಅದೆಂಗ್ಲಾ ಆಯ್ತದೆ? ಹಳಬ್ರುಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಅವರ್ಗೆಲ್ಲಾ ಯಾಕಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ದರ್ಬಾರಿರಲಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಡಿನ್ನರೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಪಥ್ಯದಲ್ಲವ್ರೆ. ಅವರೇನು ನುಂಗಿಯಾರು?’ ಕೇಳಿತು ಶಿವಬಸಣ್ಣೆ.</p>.<p>‘ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕಂಡು, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಗುರುಗಟ್ತಿದ್ರಲ್ಲ... ಸಿಎಂ ಸೀಟೇನು ಇವರಪ್ಪಂದಾ? ಈ ದ್ರೋಹಿಗಳ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು?’</p>.<p>‘ವೂ ಕಣಣ್ಣ, ನಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕಂಡು ಐದು ವರ್ಷಾನೂ ಟಗರೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಬಫೂನ್ ತರ ಕುಣ್ದೋರಿಗೆ ಮತ್ಯಾಕಣ್ಣ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತೀಯ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿ.</p>.<p>‘ಆ ಬಣ, ಈ ಬಣ, ಸಮನ್ವಯ, ಮಣ್ಣುಮಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುಸ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಸುಮ್ಕಿರಣ್ಣ, ನಿಂದು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಒದ್ದು ತಗಳೋ ತಾಕತ್ತಿರೋ ನೀನು ಒದ್ದು ವರಗೂ ಆಕ್ಬೇಕಣ್ಣ’ ಚೆಲುವಯ್ಯ ತಾನಿ ತಂದಾನ ಅಂತು.</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ಬಾಂಬುಗಳು ನಮ್ ತವಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು! ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಡೀತಾವೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಣ್ರಲಾ’ ಎಂದು ನಕ್ಕರು ಕೇಶೀರಾಜರು. ಎಲ್ಲರೂ ‘ಬಂಡೆಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜೈ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>