ಚುರುಮುರಿ | ಜೂಟು ಬೋಲೆ...

ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಬೇತಾಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ. ಬೇತಾಳವು ತನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸತೊಡಗಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿತು.

'ಎಲೈ ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಾಯಾಸ ಕಳೆಯಲು ಗುಂಡೀಪುರದ ಕುರ್ಚಿ ಕಲಹವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹವನಾಗು. ಕೈ–ಕುಲದೇವತೆಗಳಾದ ರಾಗಾ ಮತ್ತು ಸೋಗಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಂದವಾದಂತೆ ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯನು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕುಮಾರಶಿವನ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಾಗ ಪುತ್ರರತ್ನವೂ ನುಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪರ–ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಚಿವ ಪಟ್ಟದ ಹಿರಿ–ಕಿರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕುಲದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

'ಈ ವಿಪತ್ಕಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕುಮಾರಶಿವ ಮತ್ತು ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕುರ್ಚಿ ಕದನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ಇವರ ಡ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಕುಲದೇವತೆಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆದ ಸರ್ಜರಿ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ, ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಶಿವನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಶಿವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯನ ತಲೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತವಾದರು.

'ರಾಜನೇ, ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿ ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಶಿವನ ದೇಹ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಶಿವನ ತಲೆ ಮತ್ತು ರಾಮಸಿದ್ದಯ್ಯನ ದೇಹ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋ? ಕಲಹದ ಸುಳ್ಳು–ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಉರುಳುವುದು' ಎಂದಿತು.

ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚಿಂತಿಸಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟನು.

'ಎಲೈ ಬೇತಾಳವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕುಲದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರಾಜನು ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು, ನಾಯಕತ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೇತಾಳನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಕೂಡಲೇ ವಿಕಟವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಬೇತಾಳವು ಹಾರಿಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 'ಜೂಟು ಬೋಲೆ ಕವ್ವಾ ಕಾಟೆ ಕಾಲೆ ಕವ್ವೇಸೆ ಡರಿಯೋ' ಎಂದು ಹಾಡತೊಡಗಿತು.