ಚುರುಮುರಿ: ದೇಹ ನವೀಕರಣ!

<p>‘ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಊದಿದರಂತೆ... ನೋಡು... ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚೋ ಕೆಂಪು ಮಡಿ ಶಾಲು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟ್ ಛಂದ ಕಾಣತಾರೆ!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಉದ್ಗರಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡದೈತಿ, ನಿಂಗೂ ಬೇಕಾಗಬೌದು ಅಂತ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗನೂ ಕೊಟ್ಟು, ತಾವು ಕೈಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೆ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಇನ್ನು ನಮ್ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲೂ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ರನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೌದು’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>‘ಈ ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ನಾನೂ ನಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ ಗಮನ ಏನಿದ್ರೂ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿ, ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದು! ವಾಸ್ತು ಸರಿಯಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲನೂ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ಯಾರಂತೆ!’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಹೋದವರ್ಷ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯಿತಂತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಸುರೀತಾರೋ... ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳೂ ಹಂಗದಾವು. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ... ಈ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ತಾವು ವಾಸಿಸೋ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋ ತಮ್ಮದೇ ದೇಹದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ! ಬೆನ್ನಹಿಂದಿನ ವೈರಿಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗೈ ಭಾಳ ಅಶುಭ, ಅದನ್ನೂ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಹವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥಾ ಕಾಣುತ್ತೆ!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>