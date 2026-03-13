ಚುರುಮುರಿ: ವರ್ಷ ಆರು, ದೇವರು ನೂರಾರು!

<p>c‘ಥೋತ್ತೇರಿಕೆ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ಯಾಕೋ, ಏನಾತು?’ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದೋರು ಭಾರತದೋರನ್ನ ‘ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್’ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತಪ...’</p>.<p>‘ನೋ... ನಾವು ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕುಣೀತಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ನಾವೇನ್ ಕುಣೀತಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಗುರು, ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ದೇಶ...’ ಮಂಜಮ್ಮ ವಾದಿಸಿದಳು.</p>.<p>‘ನಿರ್ಭರೋ ಬರ್ಬರೋ... ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾ ಹಾಕು...’</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು...’</p>.<p>‘ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಾ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ...’ ಗುಡ್ಡೆ ರಾಂಗಾದ.</p>.<p>‘ಈ ಗಾಂಚಾಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ...’ ಮಂಜಮ್ಮಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಬಿಡು ಮಂಜಮ್ಮ, ಲೇ ತೆಪರ, ಮೊನ್ನೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗಾತೋ?’ ದುಬ್ಬೀರ ಮಾತು ಬದಲಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಹೊಗಳಿಬಿಟ್ರಪ... ಮುಂದೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಐತೆ ಅಂದ್ರು...’</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ವಂತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಆರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೇನ ಏನಂತ ಕರೀಬೋದು?’</p>.<p>‘ವರ್ಷ ಆರು, ದೇವರು ನೂರಾರು..!’</p>.<p>‘ನೂರಾರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು... ಅದಿರ್ಲಿ, ಮಂಜಮ್ಮಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ ನಮೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚು...’</p>.<p>‘ಆಗ್ಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಕಣಲೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ...’</p>.<p>‘ಥೋತ್ತೇರಿ... ಒಂದು ಚಾ ಕುಡಿಯಾಕೂ ಟ್ರಂಪ್ ಕೇಳಂಗಾತಲ್ಲಪಾ...’ ಗುಡ್ಡೆ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಾಕು, ಎದ್ದು ನಡೀರಿ ಅತ್ಲಾಗೆ...’ ಮಂಜಮ್ಮ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡವಿದಳು.</p>.<p>‘ಯಾಕೋ ಚಾ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಚಾ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳಂಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ... ಲೇ ತೆಪರ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಮಾಚಾರ?’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಜತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ಟೂ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ... ಡೇಟಾ ಸಿಗಲ್ಲಂತೆ...’</p>.<p>‘ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>