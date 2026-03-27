ಚುರುಮುರಿ: ‘ರಾಹು’ಲ್ ಕಾಲ!

'ಮನಿ ಮನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೊಕ್ಕ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರೀ, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಫ್ರೀ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ... ಹೊಗ್ಗಾ ನಿನ್ನ... ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ' ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.

'ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರಾ? ಇವು ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ?' ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೇಳಿದ.

'ಲೇ ತಗಡು, ಇವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಣ್ಣಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಣಲೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಾಕೆ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ...'

'ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಜತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕಂಡ್ರು?'

'ಅದ್ಕೆ? ಅಧಿಕಾರ ಮುಗೀತು ಅಂತಾನಾ? ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ...'

'ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಾಲೆ ಹಾಕ್ಕಂಡ್ರು ಅನ್ನಂಗೆ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಬಿಡಲೆ' ಎಂದ ದುಬ್ಬೀರ.

'ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲದ ಸರ್ಕಾರ' ಮಂಜಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು.

'ಮಂಜಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ₹165 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ! ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾ?' ತೆಪರೇಸಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ.

'ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರದಾರಲೆ? ನಾನು ಮಂಜಮ್ಮನತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಮಂಜಮ್ಮ ದೇವರಂಥೋಳು, ಮಾತು ಒರಟಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬೆಣ್ಣೆ... ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾಳೆ...' ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಗಳಿದ.

'ಅದ್ಯಾರೋ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹೊಡ್ಕಂಡ್ರಂತೆ... ನಿಂದೂ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಂಗೈತಿ?' ತೆಪರೇಸಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದ.

'ಅಲ್ಲ, ಮರೆತಿದ್ದೆ... ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಹೌದಾ?' ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.

'ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರು ಮಂಡಿಸ್ಲಿ, ನಮ್ ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇಳು' ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.

'ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಾಕೆ 'ರಾಹು'ಲ್ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು' ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ. 'ಕರೆಕ್ಟ್' ಎಂದ ಕೊಟ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು.