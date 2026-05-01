ಚುರುಮುರಿ: ಕರುನಾಡ ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್!

ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದೆ ಪರ ಪರ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡರು.