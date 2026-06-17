ಮಂತ್ರಿಯ ಮಾಡೆನ್ನ...

<p>ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಗುರೂಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ‘ಗುರೂಜಿ, ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದರು.</p>.<p>ಗುರೂಜಿ ನಕ್ಕರು. ‘ನಾನು ನೆಪಮಾತ್ರ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್’ ಅಂದರು.</p>.<p>‘ಹಾಗನ್ನಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’.</p>.<p>‘ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ’.</p>.<p>‘ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ವಾರದಿಂದ ವರಿಷ್ಠರ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಡಿಯ ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ದೆಹಲಿಯ ಊಟತಿಂಡಿ, ನೀರು, ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆಯೊ, ಶಾಸಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತೊ?’ ಎಂದ ಒಬ್ಬ.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಗ್ರಹಗತಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ಜಾತಕ ಕೊಟ್ಟ.</p>.<p>‘ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲೆಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಂಡ<br />ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಜೀವ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರ ತಂದೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ...’</p>.<p>ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಗುರೂಜಿ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ, ಗುಣಿಸಿದರು. ತಲೆಯಾಡಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಹದೋಷವಿದ್ದರೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ’ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದರು.</p>.<p>‘ಮಂತ್ರಿ ಆಗದೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ತಲೆಹಾಕದಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?’</p>.<p>‘ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣೂ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ, ಜನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿ ದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ<br />ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಂಬಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಹೋಗಿಬಿಡು ತ್ತದೆ ಗುರೂಜಿ!’ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳವಳಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>