<p>‘ಮೊನ್ನೆ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೇಲಿ ಆದ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಅನಾತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತದಾನ ಕಂಡು ದೋಸ್ತಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಜ್ವರ ಬಂದದಂತೆ’ ಅಂತ ಒಳವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಆತ್ಮ ಮಾರಿಕ್ಯಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಕ್ಕಳ ಹಾಕಿಸಿಕ್ಯಂದೋರಂಗೆ ದಡಗುಟ್ಟಿಕ್ಯಬಂದು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಕಡೆದು ಹೊಂಟೋದ್ರಂತೆ’ ತುರೇಮಣೆ ಕಂಡೋರಂಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮಾರಿಕ್ಯಂದವ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಕಣಕೆ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಯವ್ರಂತೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರಕೋತರಂತೆ. ದೇವರನೂ ಬಾಳಗೆಡಸಕ್ಕೆ ಹೋತಾವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ’ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾತು.</p>.<p>‘ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದೋರು ಅದಾರಂತೆ? ಅವರೇನಾರ ಅಂಜನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ನಾಡಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳೀಬೈದಾ?’ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಯಾಜಾಲ ಬೀಸಿದ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ ಕನಿರ್ಲಾ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚತಿಗೇ ಆತ್ಮವ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಬಂದೋರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತರೆ ಕಾಣ್ನಲ್ಲ’ ಯಂಟಪ್ಪಣ್ಣ ಬೆರಗಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಇದ್ದ ಮತವ ಮಾರದಿದ್ದೋನು ಶೂರನೂ ಅಲ್ಲ ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಅವರವರ ಯೇಗ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆತ್ಮವ ಮಾರಿಕ್ಯಂದವ್ರೆ ಕನ್ರೋ. ಶಾಲು ಮುಗುಟ ಎರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವರಿಗೆ’ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಕು ಅಂತೀಯೆ?’ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಸಂಸಾರ ತೊರೆದು ದೀಕ್ಷೆ ತಗಬಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯದಾಗೆ ಒಂದೋರ್ಸ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಕೂಕಂದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದ ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬಕು’.</p>.<p>ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ರುಚಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಆಗೋ ಹೋಗೋ ಮಾತೇಳ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮ ಕಥನ ಸುರು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಇವನು. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಗಳು ತಂತ್ರ, ಮಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೂತವೆ ಕನೋ’ ಅಂತ ಮೂತಿಗೆ ತಿವಿದು ಎದ್ದೋದ್ರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>