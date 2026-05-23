ಚುರುಮುರಿ: ಪಾರ್ಲೆ ವರ್ಸಸ್ ಜಿರ್ಲೆ!

<p>‘ಏನ್ರಪ್ಪಾ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮ ಮೆಲೊನಿಗೆ ಮೆಲೊಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೊಡ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗೋಗದೆ’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಭಾಳಾ ಅನ್ಯಾಯ ಕಣ್ ಬುಡ್ಲಾ! ದೀದಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಟೈಮಾಗೆ ಮೋದಿಮಾಮಂಗೆ ಕುರ್ತಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಳ್ಸೋರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳಿಂದ ಟಿಕೇಟೆ ಕೊಟ್ ಬಿಟ್ರು’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಊ ಕಣೇಳ್ಳಾ! ಇಲ್ ನಮ್ ಇಟಲಿ ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೇನ್ಲಾ ಆಗಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಡ, ಅವ್ರು ಅಪೊಸಿಶನ್ನು, ಅವರ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಕ್ಕ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಕ್ಕ, ವಸುಂಧರಕ್ಕ, ಬಂಗಾಳದ ರೇಖಪಾತ್ರ, ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅವ್ರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರೆ. ನೂಪುರಕ್ಕ, ಮಾಧವಿ ಅಕ್ಕ ಸದಾ ಕಮಲದ ತುತ್ತೂರಿ ಊದ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಚಾಕಲೇಟಿರಲಿ ಶುಂಠಿ ಪೆಪ್ಪರಮೆಂಟಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟವ್ರೇನ್ಲಾ?’ ಕೇಳಿದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಲೇಯ್ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ವದೇಶೀ ಕಣ್ಲಾ, ಇದು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ! ಸದ್ಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ತರ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಬೇನಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ತರ ಮಂಡಿಯೂರಿಲ್ಲವಲ್ಲ..!’</p>.<p>‘ಯೋನೇ ಯೋಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಬುಡು’ ಎಂದು ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಯಾಕ್ಲಾ ಅಂಗಂದೀಯ? ಇದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಕಣ್ಲಾ!’</p>.<p>‘ಆದರೇನ್ಲಾ? ನಮ್ದು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ! ನಮ್ ಮರ್ವಾದೆ ಕತೆ ಏನು? ಇನ್ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 7 ಚಾಕೊಲೇಟ್ ದಿನಾನ ‘ಮೆಲೊಡಿ ಡೇ’ ಅಂತ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕಂಡು ಜಿರಲೆಗಳು ಮೀಸೆ ತಿರುವಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿವೆ. ಚಾಕಲೇಟೆಲ್ಲಾ ಜಿರಲೆ ಪಾಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ!’</p>.<p>‘ಪಾರ್ಲೆನ ಜಿರ್ಲೆ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು.</p>