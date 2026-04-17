ಚುರುಮುರಿ | ಗುಸಗುಸ, ಪಿಸಪಿಸ...

'ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ, ಮೊನ್ನಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಗುಸಗುಸ, ಪಿಸಪಿಸ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನದು?' ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಲೆ? ಅವ್ರೇನ್ ನನ್ ಕಿವ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಈ ತೆಪರನ ಟೀವೀಲಿ ಅವತ್ತು ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವುನ್ನೇ ಕೇಳು' ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>'ಹೌದಾ? ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೋ ನಿಮ್ ಟೀವೀಲಿ?' ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>'ಅದ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನೇ ಟೀವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನ್ಕಳಿ, ಕೇಳಿ... 'ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಕಿವೀಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಆ ಎರಡು ಮಾತು ಏನು? ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಕತೆ ಏನು? ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ!'</p>.<p>'ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿದಿ ಕಣಲೆ ಕೊಟ್ರ' ಎಂದಳು ಮಂಜಮ್ಮ.</p>.<p>'ಅದಿರ್ಲಿ... ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿವೀಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರಬೋದು?' ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿರಬೋದು'.</p>.<p>'ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿರಬೋದು?'</p>.<p>'ನೀವು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮುಗಿಸ್ಕಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ರಾಗಿಮುದ್ದೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಗೀರಂತೆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ...' ತೆಪರೇಸಿ ನಕ್ಕ.</p>.<p>'ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರ್ತಾ ಐತೆ, ನಮ್ ಮಂಜಮ್ಮನೂ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆಗಬೋದು' ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>'ಲೇಯ್, ಮಂಜಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಗತಿ ಹೆಂಗೋ?' ಕೊಟ್ರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ಚಾದಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೋದು, ನಾನು ಮಂಜಮ್ಮನ ಪಿಎ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟು, ನಿಗಮ–ಮಂಡಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ತಿನ್ಕಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ...'</p>.<p>'ಆಹಾ... ಆಸೆ ನೋಡು' ಎಂದಳು ಮಂಜಮ್ಮ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.