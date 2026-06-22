ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ

<p>‘ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೆಳೆಯರ ಭೇಟಿ... ಆದರೆ ಆಲಿಂಗನವಿಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಕೈಕುಲುಕಾಟ... ಅಕಟಕಟಾ!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಉದ್ಗರಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಯಾರಲೇ... ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಭೇಟಿನಾ?’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಊಹೂಂ... ಮೋದಿಮಾಮಾ–ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರತಿಸಲದಂತೆ ಈಸಲ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಓದಿತು. </p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಮಹಾತ್ಮೆ!’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಆದ್ರೆ ಮೋದಿಮಾಮಾ ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ ಮ್ಯಾಗೆ ಫುಲ್ ಗರಂ ಅಗ್ಯಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕರ ಮ್ಯಾಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೀರಿ ಅಂತ ನೇರಾನೇರಾ ಕೇಳ್ಯಾರೆ’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು.</p>.<p>‘ಆಹಾ... ಅಗದಿ ಭಯಂಕರ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಯಾರೆ’ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ತರೂರ್ ಅಂಕಲ್ಲೂ ಮೋದಿಮಾಮಾನ <br />ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ಯಾರೆ! ಟ್ರಂಪಣ್ಣನೂ ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಮಾಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ಯಾನೆ’ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. </p>.<p>‘ನಿಮ್ ಹುಚ್ಪ್ಯಾಲಿ ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಯಾರಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ತೆಗಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಸರಿ... ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಅಷ್ಟೇ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ ದೇಶದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಾಗೂ ನಡೆದೈತಿ ಬಿಡು’ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದೈತಂತ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ 3000 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರೊಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಈಗ ಕಾಣೆಯಾಗೈತಂತ. ನಾನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋವ್ರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಮಂದಿರದ ಮಹಾಂತರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ?’ ನಾನೂ ವಾದಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದೇಣಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಾಗೆ ಒಂದಿನ್ನೂರು ಆಚೀಚೆ ಆಗೂದು ಸಹಜ! ನಿಜವಾದ ರಾಮನನ್ನೇ ರಾಮಮಂದಿರದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ?’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>