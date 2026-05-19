ಚುರುಮುರಿ: ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೆ

<p>ಮಿತವ್ಯಯ ಅಂದುದ್ದ ಮೋದಿ ಮಾವಾರು ಯಾಕೆ ಯುರೋಪಿಗೋದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತುದ್ದೆ. ‘ಭಕ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು?’ ಅಂದಂಗಾತು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ನೋಡಿರೆ ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಇದೇನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದು ಬುಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬಂದುದ್ದಯ್?’ ಅಂತಂದೆ.</p>.<p>‘ಮೋದಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲೋ. ನನ್ನ ವೀಸಾ ರದ್ದಾಗಿದ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವ್ನಿ. ನೀನ್ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗದಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂಗೆ ಯದಾರಾಗಿ ಕುಂತುದ್ದಯ್ ಬಡ್ಡೆತ್ತುದೇ’ ಅಂತು ದೇವರು.</p>.<p>‘ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ. ನಡಕೋಗನ ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತು ಮ್ಯಾಲೆ ಬೈಕು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕು. ಪೆಟ್ರೋಲು, ಗ್ಯಾಸು, ಡಿಜೆಲ್ಲು ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ಯವೆ’ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಡಲು ಹಾಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸೌದೆ ತುಂಬಿಕ್ಯಳೋ’ ದೇವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಅಪ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆಗೂ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಥರ ಲೀಕಾಯ್ತಾ ಅದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ–ಮಡ್ಡಿ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ಯವೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೇ ಮೂಗೇಟು ಬೀಳ್ತಾ ಅವೆ?’ ದೇವರ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪಣ್ಣನೇ ಚೀನಕ್ಕೋಗಿ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮಿನರಲ್ ಕಳುಗಿಸದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಗ್ವಾಗರೆದು ಬಂದವ್ನೆ. ನಿಂದೇನ್ಲಾ ಕ್ಯಾಣ?’</p>.<p>‘ತಂದೆ ನನ್ನ ಇ-ಖಾತೆ ತಕ್ಕೋಕೇ ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ಯದೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಡು ತಂದೆ’ ಅಂತ ಬೇಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಪಿಎಲ್ ಇಲ್ಲದ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹೆಸರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಕನೋ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡಬ್ಯಾಡ’ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಹೊಂಟೋತು.</p>.<p>‘ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೆ ಲೋಕಪಾಲನೆ...’ ಅಂತ ನಾನು ಶುರು ಹಚ್ಕಂದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>