ಚುರುಮುರಿ: ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್

<p>ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಟವೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ‘ಕೈ’ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ಏನ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಿದ್ದೀಯ, ಎತ್ತ ಸವಾರಿ?’ ಕೇಳಿದ ‘ಕಮಲ’ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿಜಿ. </p>.<p>‘ದಾವಣಗೆರೆಯತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ವ’.</p>.<p>‘ಓಹ್, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾ?’ </p>.<p>‘ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ’ ಟವೆಲ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ವಿಜಿ, ‘ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ?’ ಎಂದ. </p>.<p>‘ಯಾಕೆ, ಯಾಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ’.</p>.<p>‘ನಿಧನದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ’.</p>.<p>‘ಇದೇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಾ ಅಥವಾ ರಾಜರ ಆಡಳಿತನಾ? ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ?’ ಕೆರಳಿದ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು’ ಕಾಲೆಳೆದ ವಿಜಿ. </p>.<p>‘ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ?’ </p>.<p>‘ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನೂ ನಮ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ದೆ’.</p>.<p>‘ಏನಂದ್ರು?’ </p>.<p>‘ಸಿಂಪಥಿ ಮೇಲೆ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ನೀವು ಸೋತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು’.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?’ </p>.<p>‘ಮತದಾರರು ಬದಲಾದಾಗ’ ಎಂದ ವಿಜಿ. </p>